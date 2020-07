Animais de ‘Beasts of Burden’ retornam em nova HQ para desvendar eventos mediúnicos

Essa turminha fofa de animais de estimação é capaz de falar com almas penadas e afastar espíritos do mal. Vencedor de oito prêmios Eisner, considerado o “Oscar dos quadrinhos”, “Beasts of Burden” está de volta no volume “Guardiões da Vizinhança”, lançado neste ano no país pela editora Pipoca e Nanquim.

A primeira história dos cãezinhos Pugs Campeão, Jack e Branquelo, e dos gatos Órfão e Dimpna no livro traz ainda um convidado também com estilo bastante peculiar: Hellboy. O enorme personagem diabólico e experiente investigador do oculto ajuda o grupo a esclarecer rituais com animais mortos dentro de uma caverna.

São sete histórias no total, incluindo o enigma de ovelhas mortas que perambulam por aí, sem muita animação em partir para outro plano – elas duvidam, aliás, que ele possa existir. E muitas batalhas com seres sombrios.

Com roteiros de Evan Dorkin, que se consagrou pela escrita de “Beasts of Burden: Rituais Animais” e “Cães Sábios e Homens Nefastos”, este terceiro volume tem como escritores convidados Mike Mignola e Sarah Dyer, além de contar com a arte de Jill Thompson e Benjamin Dewey.

O final do livro traz material extra com detalhes de como foram produzidas as histórias. “Eu chorei várias vezes enquanto fazia ‘Beasts of Burden’ e espero que você também, porque se eu chorei enquanto desenhava, quer dizer que coloquei todo meu coração no trabalho”, confidencia Thompson aos leitores. Dewey revela ainda ter pintado à mão ilustrações das duas edições anteriores: “Foi importante para mim que as primeira histórias fossem feitas com uma técnica tradicional para demonstrar meu respeito aos criadores da série e aos leitores.”