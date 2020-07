5 livros de Pablo Neruda para ler no dia de seu nascimento

Foi no dia 12 de julho de 1904 que nasceu o poeta chileno Pablo Neruda, prêmio Nobel de Literatura e considerado um dos maiores poetas da língua castelhana do século 20. Ele recebeu o Nobel de Literatura em 1971, enquanto ocupava o cargo de embaixador na França, nomeado pelo então presidente Salvador Allende – o poeta chileno morreria em 1973. Neruda tinha como um de seus principais temas o amor, como em um de seus mais famosos livros "Vinte Poemas de Amor e Uma Canção Desesperada". Felizmente a obra do autor tem várias traduções para a língua portuguesa. Confira uma seleção de 5 dos seus principais livros:

1. "Confesso que Vivi"





Em sua obra autobiográfica, o poeta chileno Pablo Neruda narra desde as memórias de sua longínqua infância até o duro golpe que derrubou Salvador Allende do governo chileno. Através do apaixonante relato dos fatos mais interessantes de sua jornada, Neruda afirma que sua vida foi feita de todas as vidas: as vidas do poeta. Ele confessa: “Do que deixei escrito nestas páginas se desprenderão sempre ― como nos arvoredos de outono e como no tempo das vinhas ― as folhas amarelas que vão morrer e as uvas que reviverão no vinho sagrado.” Compre a partir R$ 67,34.

2. "Para Nascer Nasci"





Para nascer nasci é mais um título da obra de Pablo Neruda, que está sendo relançado com novo projeto gráfico. Estes textos em prosa, que em sua grande maioria nunca foram recolhidos em livro, revelam aspectos desconhecidos da rica e complexa personalidade do poeta e completam o auto-retrato traçado em ´Confesso que vivi´. Compre a partir de R$ 69,90.

3. "Livro das Perguntas"





Este livro é composto de 74 poemas curtos, sem título, onde o poeta preocupa-se em propor questões – sobre animais, sobre ele próprio, sobre o transcorrer da vida – e convida o leitor a respondê-las ou, pelos menos, a refletir sobre elas. Compre a partir de R$ 21,17.

4. "A Barcarola"





A Barcarola representa possivelmente o ponto mais alto de tensão poética e plenitude expressiva alcançado por Neruda na última etapa da sua obra. Vasto poema de amor, o livro alterna a exaltação à companheira do poeta com os episódios relativos às circunstâncias históricas, à experiência pessoal, às paisagens e figuras simbólicas ou a personagens do passado (Lord Cochrane, Joaquim Murieta, Rubén Darío), que contém, de certo modo, a chave do presente latino-americano. Compre a partir de R$ 18,80.

5. "O coração amarelo"





Nos poemas de 'O coração amarelo' estão presentes os temas preferidos do autor – amor, amizade, reminiscência do passado. Mas percebe-se também, nestes versos, uma nota leve, bem-humorada e melancólica, como uma despedida de uma grande vida ou um prenúncio dos negros tempos da ditadura pela qual seu país, o Chile, passaria. Compre a partir de R$ 16,90.