Orquestra Jovem Tom Jobim faz concerto online neste sábado

A Orquestra Jovem Tom Jobim apresenta neste sábado (11), às 16h, concerto inédito que será transmitido pelo seu canal do YouTube (www.youtube.com/user/TJEMESP).

A orquestra interpretará obras de três mestres da música brasileira: Pixinguinha, Villa-Lobos e Adoniran Barbosa. Os arranjos são de Nelson Ayres e Tiago Costa. “Carinhoso”, com a participação de Mônica Salmaso, abre o concerto online. Em seguida, a Orquestra interpreta Bachianas Brasileiras nº 5, que contará com a participação especial de Renato Braz e Paulo Bellinati. Para encerrar a apresentação, o grupo de bolsistas recebe a cantora Fabiana Cozza para interpretar “Adonirando”. As peças foram gravadas pelos próprios bolsistas em suas casas.

Antes da estreia do concerto, às 15h30, os regentes Nelson Ayres e Tiago Costa realizam uma live pelo Youtube da EMESP Tom Jobim (www.youtube.com/tjemesp). Eles vão falar sobre o repertório que será apresentado e os desafios do processo de gravação.