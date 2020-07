MasterChef Brasil: 5 amizades que marcaram o programa

A competição dentro do MasterChef Brasil pode fazer com que os cozinheiros, nem sempre, mostrem o seu melhor lado. No entanto, algumas amizades dentro do talent show serviram de inspiração para diversos momentos. Veja o vídeo no topo da matéria para relembrar algumas! Como não lembrar do carinho entre as pequenas Ivana Coelho e Livia Magri? As participantes mostraram o verdadeiro espírito da competição saudável ao compartilharem ingredientes e terem se ajudado quando foi possível.

Helton Oliveira e Haila Santuá também se tornaram grandes amigos na sexta temporada com cozinheiros amadores. Os mais jovens participantes celebraram as conquistas um do outro e se apoiaram durante toda a competição. Paulo Quintella e Daniel Barbosa mostraram que a amizade também existe entre os adultos, mesmo durante a competição. O cozinheiro alagoano ficou extremamente abalado ao ver seus amigos irem para à eliminação e cogitou a deixar o programa.

Rita Bruning e Aristeu Guimarães também mostraram o espírito da amizade dentro do reality show. A cirurgiã-dentista foi como uma mãe para o geek nordestino. A despedida, na eliminação do maranhense, foi um dos momentos mais emocionantes da temporada. Para completar, Daphne Sonnenschein e Matheus Burigo! O pequeno cozinheiro recebeu ajuda da participante durante diversos momentos, que aproveitou para animá-lo quando ele não conseguia ir em bem em alguma prova. Fofos demais, não é mesmo?

Apesar do pouco tempo de convivência, a nova temporada do MasterChef Brasil pode trazer amizades tão intensas como essas. A edição 2020 do talent show com cozinheiros amadores estreia na próxima terça-feira, 14, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Ana Paula Padrão e conta com Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin como jurados.