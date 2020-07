Shopping no Morumbi tem cine drive-in com grandes filmes; veja programação

O estacionamento do Morumbi Town Shopping (avenida Giovanni Gronchi, 5930), na zona sul, é mais um dos pontos da cidade de São Paulo que recebe um cinema drive-in. A programação é recheada de longas recém-lançados e que estavam em cartaz antes do início da pandemia.

O drive-in possui tela gigante de 180m2 e distância entre veículos de 2 metros. Confira abaixo a programação até dia 15 de julho:

• Parasita (legendado) – domingo, quinta, sexta, sábado – 22:50h

• Um dia de chuva em Nova York (legendado) – todos os dias – 20:50h

• A batalha das correntes (legendado) – segunda, terça, quarta – 18:40h

• Judy – Muito além do arco-íris (legendado) – segunda, terça, quarta – 22:50h

• Aprendiz de Espiã (dublado) – domingo, quinta, sexta, sábado – 18:45h

Os ingressos estão a venda pelo site da Cinesystem, responsável pelas transmissões. Os preços variam de R$ 27 (carro com uma pessoa) a R$ 108 (carro com quatro pessoas). Durante a permanência, é obrigatório o uso de máscara e só é permitido sair do veículo para ir ao banheiro.