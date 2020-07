Viola Davis assina acordo para produzir séries na Amazon

A empresa de Viola Davis, a JuVee, assinou um contrato para produzir séries na plataforma de streaming da Amazon. A atriz é dona da companhia com o marido, Julius Tennon.

A JuVee já estava produzindo filmes para a Amazon. Agora, com o fim da série "How To Get Away With Murder" na ABC, onde Viola Davis era protagonista, a atriz conseguiu espaço para produzir séries no streaming também.

"Estamos animados para continuar nossa parceria com os estúdios Amazon, levando nossa divisão de TV e filmes para lá", afirmaram Davis e Tennon, em comunicado. "Nossa colaboração com a Amazon é em dividir um olhar e coragem juntos", completou.

Com o fim de "How To Get Away With Murder", Viola Davis já tem um novo papel. A atriz vai interpretar Michele Obama na série First Ladies, produzida pela Showtime.