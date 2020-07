Veja o Clipe de Tócame, nova música de Anitta

A cantora Anitta divulgou nesta sexta-feira o clipe de sua nova música, Tócame, uma parceria com Arcangel e De La Gheto e também seu primeiro single como contratada da Warner Records.

Toda gravada em espanhol, a música é mais um passo da cantora em sua investida na carreira internacional. Arcangel e De La Ghetto são cantores norte-americanos, mas com fortes conexões no mercado latino de música.

Traduzida para o português, a nova música de Anitta diz mais ou menos o seguinte:“Eu me movo assim / Quando você está perto de mim / E o reggaeton me faz assim / ​​Então me toque-me toque-me toque-me toque aqui.