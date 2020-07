Simple Plan anuncia pausa na carreira e saída de baixista após acusação de assédio

View this post on Instagram

Suite à des déclarations publiques récentes, David Desrosiers se retire du groupe afin de travailler sur ses difficultés personnelles. Nous présentons nos excuses les plus profondes aux femmes qui ont été blessées par ses actions. Nous sommes également désolés pour tous nos fans qui sont déçus de cette situation regrettable. En tant que groupe, nous prendrons le temps de faire une pause, réfléchir, et mettre en place des lignes directrices afin d’éviter que de telles situations se reproduisent. Following recent public statements, David Desrosiers is withdrawing from the band in order to work on his personal issues. We offer our deepest apologies to the women who were hurt by his actions. We are also sorry for all our fans who are disappointed by this regretful situation. We will, as a band, take time to pause, reflect and put in place guidelines to prevent similar situations from happening.