Polícia divulga vídeo de Naya Rivera alugando barco antes de desaparecer

A polícia de Ventura, na Califórnia, divulgou um vídeo da atriz Naya Rivera alugando um barco ao chegar no lago Piru na quarta-feira (8). Ela está desaparecida desde então, ao sair para um passeio com o filho de 4 anos.

Rivera alugou um barco por volta das 13h e saiu com o filho. Os dois pararam para nadar, mas a atriz não voltou para a embarcação. O garoto foi encontrado dormindo sozinho no barco.

As imagens foram gravadas por câmeras de segurança. Autoridades acreditam que Rivera tenha se afogado no lago. As equipes de resgatem continuam as buscas.