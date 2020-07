MasterChef Brasil: Conheça os participantes do 1º episódio da nova temporada

O maior talent show gastronômico do Brasil, sucesso de crítica e público, estreia sua sétima temporada com cozinheiros amadores na próxima terça-feira, 14 de julho, às 22h45. O MasterChef Brasil, uma produção da Endemol Shine Brasil, também será exibido no Discovery Home & Health às sextas-feiras, 20h30, a partir do dia 17.

Com um formato adaptado para atender aos protocolos de segurança recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), MasterChef Brasil chega à tela da Band diferente de tudo o que já foi visto até aqui, mas com o mesmo tempero e sabor das edições anteriores com Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.

"Retornamos com adaptações e novidades, além de uma pegada mais popular. Nosso objetivo é dar protagonismo para os pratos feitos em casa com ingredientes simples do dia a dia e entregar uma comida com personalidade e, é claro, com a essência de cada pessoa, já que nos últimos meses a culinária se tornou um ato de cuidado e um momento de distração e aprendizado para quem está em isolamento social. O MasterChef Brasil acredita que sonhar, investir seu tempo no seu objetivo, ter esperança e estar disposto a aprender é o primeiro passo para se transformar diante do novo normal", analisa Marisa Mestiço, diretora do programa.

Desde o início da quarentena, a produção do MasterChef Brasil conta com uma comissão multidisciplinar formada por médicos do trabalho, infectologistas e profissionais da área atuando na implementação e nas orientações das normas de saúde e prevenção que são aplicadas em todos os estágios da produção. Também foram adotadas normas globais da Endemol Shine Group, que retomou as gravações de produções internacionais como o MasterChef Austrália e o MasterChef Espanha antes da edição brasileira.

Entre as principais mudanças estão o formato da competição, com oito cozinheiros a cada episódio, e o cenário, que ganhou um novo layout com espaçamento de 1,5m entre as bancadas e mesas do restaurante, além da ampliação do mezanino. Para as avaliações, os participantes irão produzir sempre três pratos de suas receitas escolhidas (uma para cada jurado), provadas e avaliadas em bancadas próprias, que também respeitam o distanciamento mínimo. Todas as provas e etapas do programa serão realizadas dentro do estúdio, sem gravações externas ou desafios em grupo. Para evitar aglomeração, os participantes entram no mercado em dois grupos distintos e têm três minutos para escolher os produtos.

"Essa nova edição do MasterChef Brasil será extraordinária. Cada episódio tem um vencedor, então é mais dinâmico porque existe uma única chance. A pressão é muito mais forte e intensa. Não tem repescagem, não tem segunda chance. O prato pode ser simples ou sofisticado, mas deve ser o melhor e bem feito", conta o chef Erick Jacquin. "Essa rotatividade de candidatos e o fato de ter vários vencedores ao longo da temporada é muito bacana. Mais do que nunca, vamos olhar como cada candidato trabalha sua receita, como entende o tema da prova e o que apresenta no final. Nossa missão é identificar esse potencial em pouco tempo para escolher o melhor dos melhores a cada semana", complementa o chef Henrique Fogaça.

Nesta nova fase, cada episódio será independente com oito aspirantes a cozinheiros, e contará com um ganhador, eleito após duas provas. Os competidores terão de mostrar o que sabem de forma prática e assertiva para passar para a segunda etapa. Manter a cabeça no lugar e saber escutar será fundamental nesta temporada.

"Esse formato deixa a competição mais acirrada porque os participantes têm muito pouco tempo para entender o que é o MasterChef Brasil. As pessoas podem assistir à TV e achar que é muito simples, mas nós jurados temos muita experiência em ver os participantes entrando e entendendo que isso aqui de simples não tem nada. O que acontece no formato tradicional é que existe muito tempo para se acostumar e agora não. É mata-mata", enfatiza a chef Paola Carosella.

O vencedor de cada episódio levará o cobiçado troféu MasterChef Brasil 2020 e um prêmio de R$ 5 mil. O programa também doará uma quantia no mesmo valor para uma instituição de caridade envolvida no combate ao novo coronavírus neste momento em que ter empatia é fundamental. "Faz parte do mundo novo, para mim pelo menos, compartilhar, ser solidário, generoso e empático. De alguma maneira, ganhar o MasterChef Brasil hoje quer dizer que outras pessoas estão ganhando também. O seu sucesso está sendo compartilhado assim como um prato de comida", avalia a apresentadora Ana Paula Padrão.

Sucesso comercial

A nova temporada estreia com as cotas de patrocínio totalmente vendidas. Treze marcas patrocinam a atração: Amazon, Aurora, Brastemp, Cacau Show, Camil, Eisenbahn, Estácio, Kitano, L´OR, PicPay, Renata, Tramontina e Young Living. Outras cinco cotas de participação foram negociadas: Oxford Porcelanas, Piracanjuba, UOL, Veja e Vinícola Garibaldi. "A relevância do MasterChef Brasil é enorme. O programa segue sendo um sucesso comercial porque atende a um tripé que faz todo o sentido na vida de qualquer marca: resultado, experiência e propósito", explica Cris Moreira, diretor geral comercial do Grupo Bandeirantes.

Prêmios

Além de levar para casa o cobiçado troféu MasterChef Brasil 2020, os vencedores vão ganhar R$ 5 mil do PicPay. Eles serão premiados ainda com uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-graduação da Universidade Estácio. A Amazon vai presentear o ganhador com um dispositivo Echo e R$ 500 em compras no site amazon.com.br. A Brastemp dará ao campeão um forno da linha Gourmand, digno de um chef, e a Tramontina oferecerá um jogo de panelas professional e um Kit Chef de facas.

Primeiro episódio

No episódio de estreia, os competidores vão enfrentar uma prova clássica do MasterChef Brasil, a temida Caixa Misteriosa. Mas, desta vez, não foram os jurados que escolherem os ingredientes e sim Ivete Sangalo, Thiaguinho, Tirullipa e a dupla Fernando e Sorocaba. Neste desafio inédito na história do programa, os participantes deverão replicar o cardápio favorito de cada artista. Ivete pediu um clássico prato baiano que sempre comeu desde pequena e não é nada fácil de se preparar. Já Thiaguinho propôs uma receita tradicional que está acostumado a comer toda semana e se faz presente na mesa de todos os brasileiros. A escolha do cantor vai exigir muita técnica dos competidores.

O humorista Tirullipa optou por uma comida bem regional, que muita gente não conhece, e vai deixar os participantes em pânico. Já os sertanejos Fernando e Sorocaba desafiaram os aspirantes a MasterChef com um típico prato da roça cheio de tempero. Logo na primeira prova, quem não conseguir conquistar o paladar dos jurados deixa a competição. Os aprovados seguem para a segunda e decisiva etapa e vão enfrentar um desafio que se encaixa perfeitamente com os tempos em que vivemos. Eles terão de provar que um cozinheiro de alma é aquele que tem a culinária no sangue e sabe elevar os sabores dos ingredientes de uma cesta básica. Vai se destacar e levar o título de primeiro MasterChef 2020 quem conseguir preparar uma comida bem temperada, feita com o coração.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band, com transmissão simultânea no aplicativo da emissora e no canal do programa no YouTube. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h30, no Discovery Home & Health

Conheça os participantes do primeiro episódio:

Ali Philipe, 25 anos

Nascido no Pará, hoje Ali divide a sua vida entre o Canadá e o Brasil. E nessa mistura de culturas ainda está a influência árabe de sua família adotiva. Como um bom bartender, é extrovertido e comunicativo, mas não é de evitar conflitos. Com sua cozinha criativa, Ali nunca entra em uma competição para perder.

Ali Philipe, 25 anos / Carlos Reinis/Band

Cecília, 39 anos

O carisma da paulista é evidente. Divertida, ela adora conversar enquanto cozinha, até com as próprias panelas. Apesar de trabalhar com finanças, Cecília é a cozinheira oficial dos amigos e é conhecida por sua saborosa feijoada. Na cozinha do MasterChef, promete mostrar muita comida regional e cheia de sabor.

Cecília / Carlos Reinis/Band

Cilene, 59 anos

Mora em uma fazenda no interior de São Paulo. Mas não pense que ela tem uma rotina calma longe da cidade. Além de cuidar de seus cavalos e gados, gosta de dançar forró, tango, fazer musculação e estudar francês. Exigente e confiante, garante que tem muito a mostrar no programa.

Cilene / Carlos Reinis/Band

Claudia, 38 anos

A baiana já cozinhava para os seus 10 irmãos desde pequena, além de ajudar os pais na roça. Hoje administra os açougues da família e a sua fama é de ser uma chefe muito exigente e mandona. No MasterChef, vai defender a bandeira das suas raízes nordestinas e mostrar muito regionalismo nos pratos do litoral ao sertão baiano.

Claudia / Carlos Reinis/Band

Hailton, 28 anos

Nascido e crescido na zona norte de São Paulo, o participante quer mostrar que os cozinheiros da periferia também podem ganhar o MasterChef. É faixa preta no jiu-jitsu e se diz muito competitivo. Sonha em abrir um restaurante de comida rústica e acredita que com o sabor dos seus pratos poderá vencer essa luta gastronômica.

Hailton MasterChef / Carlos Reinis/Band

Jéssica, 29 anos

A gastronomia salvou a publicitária de uma crise de estresse que a fez largar o seu emprego em uma multinacional. Ao se interessar por culinária, começou a ter um estilo de vida mais saudável e isso reflete em suas receitas. Com muita determinação, ela acredita que poderá ir longe na competição e promete encantar os jurados.

Jéssica / Carlos Reinis/Band

Saulo, 27 anos

Nasceu no Espírito Santo e cresceu em contato com a natureza, surfando e pegando caranguejo no mangue. Já morou na França e tem grande afinidade com os vinhos e a gastronomia de lá. Apesar de ser engenheiro mecânico, está disposto a trocar a sua profissão pelas panelas e pelos fogões. Acredita estar pronto para mostrar suas habilidades na cozinha mais famosa do Brasil.

Saulo / Carlos Reinis/Band

Thiago, 35 anos

Sempre foi atrás de seus sonhos. Aos 13 anos, começou a vender canga na praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo, para conseguir comprar sua primeira bateria. Hoje é músico profissional e quer abrir um espaço cultural que una as suas duas grandes paixões: rock e gastronomia. Sempre positivo, acredita que vencer o programa será o melhor caminho para alcançar seus objetivos.