Kelly Key lança álbum de regravações e parcerias com Luisa Sonza, Preta Gil e MC Rebecca

Kelly Key está de volta! A cantora lançou o álbum "Do Jeito Delas" nesta sexta-feira (10), com regravações de sucessos antigos e parcerias com outras artistas. Uma das faixas, "Montanha Russa", é inédita.

O novo álbum tem sucessos dos anos 2000 como "Baba" e "Sou a Barbie Girl", regravada com Gabily. O disco ainda tem parcerias com MC Rebecca, em "Escondido", Luisa Sonza em "Anjo", Preta Gil em "Só quero ficar", Pocah na faixa "Pegue e puxe" e a ex-BBB Gabi Martins, em "Adoleta".

"Já se preparem que o vídeo clipe de Montanha Russa vai chegar cheio de desafios! Treinem muito aquele refrão! Em breve ensinarei a coreografia para vcs! Enquanto isso, deliciem-se com todas essas faixas q eu preparei com muito amor!", escreveu Kelly Key nas redes sociais.

O disco já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube.