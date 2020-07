Jada Pinkett confirma que namorou o cantor durante crise no casamento com Will Smith

Jada Pinkett Smith dedicou um episódio completo de seu programa Red Table Talk, no Facebook Watch, para discutir as afirmações de August Alsina sobre ter mantido um relacionamento com ela em um passado recente. Ao lado do marido, Will Smith, ela confirmou ter se envolvido com o cantor de 27 anos. Porém, explicou que isso ocorreu em um período em que o casamento de 23 anos passava por uma crise.

Segundo Jada, ela conheceu Alsina há quatro anos e meio, apresentada pelo filho mais velho dela com Smith, Jaden. "Eu comecei uma amizade com August e nós nos tornamos muito bons amigos. Tudo começou com ele precisando de ajuda e eu querendo ajudar sua saúde mental", contou ela, completando que toda a família se uniu para ajudá-lo

"Nós encontramos todas essas formas de ajudar a levantá-lo e nesse ponto eu e você estávamos enfrentando um período muito difícil", disse Jada a Will, que respondeu: "Eu não queria saber de você".

"Nós terminamos e decidimos que nos separaríamos por um tempo", explicou a atriz. Nesse período, ela e Alsina ficaram juntos. "Foi um relacionamento mesmo", contou.

O casal também repercutiu uma frase polêmica de Alsina, que afirmou, em entrevista a Angela Lee no YouTube, que Will Smith havia dado sua bênção para ele namorar Pinkett. "Não teve a ver com você. Eu decidi pelo relacionamento", disse Jada.

August e Jada em 2017 / Paras Griffin/Getty Images for BET)

O casal logo se acertou, graças ao afastamento. "Através dessa jornada em particular, eu aprendi tanto sobre mim mesma e consegui confrontar um monte de imaturidade e insegurança emocionais. E percebi certas coisas sobre você e eu. Ele decidiu interromper toda comunicação comigo, o que era totalmente compreensível. E eu deixei as coisas assim e foi um pouco esquisito que tudo isso tenha aparecido agora já que faz tantos anos", disse ela.

O vídeo pode ser visto abaixo (sem legendas):