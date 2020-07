Disney reabre neste sábado em meio a contágio recorde de covid-19 na Flórida

Embora o estado da Flórida passe por um momento preocupante durante o combate à pandemia do coronavírus, dois parques da Disney, em Orlando, serão reabertos neste sábado (11). As informações são do Eduardo Barão, no Bora Brasil.

Os parques que reabrirão inicialmente serão o Magic Kingdom e o Animal Kingdom. Já o Hollywood Studios e o Epcot Center serão reabertos durante a próxima semana.

Alguns moradores de Orlando e funcionários fizeram um abaixo-assinado para que o local não reabrisse, mas sem sucesso.

Contudo, a empresa afirma que a retomada será feita com uma série de protocolos de segurança, por exemplo: ao chegar no parque será medida a temperatura; distanciamento social; utilização de máscaras; higienização dos restaurantes.

Na última quinta-feira (9) os Estados Unidos bateram mais um recorde de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, com 60 mil casos confirmados em 24 horas. Na Flórida, mais quatro mil pessoas morreram por conta da covid-19.

Confira a reportagem a seguir.