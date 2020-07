Di Ferrero e Iza lançam a música 'Onde A Gente Chegou'

Di Ferrero e Iza lançaram nesta sexta-feira (10) o single "Onde A Gente Chegou", com direito a um clipe fofo em que os dois viram animações.

A letra é uma composição de Di com Sérgio Santos, Pablo Bispo e Ruxell. “Eu sempre imaginei a Iza cantando comigo essa música! Essa música é sobre sentir e sei que ela tem muito pra falar, e quando a Iza colocou a voz, nos emocionamos juntos no estúdio", contou.

"Eu sei que cada um pensou na história de vida e tudo que passamos pra chegar onde a gente chegou. Essa música me faz respirar e ser grato com as coisas que conquistei, e não estou falando de coisas materiais. Ela é como mantra pra mim, que diz ‘não pare de acreditar em você’. Não precisamos de muito pra ser feliz e que do nosso quintal podemos viajar o mundo e continuar sonhando com onde queremos chegar!”, completou.

"Gravar o clipe foi um presente, o Di é meu irmão, uma das pessoas mais generosas e incríveis que eu já conheci. Fico muito feliz da gente se sentir praticamente da mesma família e foi muito especial fazer isso", afirmou Iza". "A gente fez isso com toda segurança do mundo. Mesmo se não tivesse na pandemia isso seria um jeito lindo de gravar o clipe, parece que a gente está junto de qualquer forma. Espero muito que todo mundo goste do resultado, porque pra mim já é um dos clipes mais especiais que já fiz."