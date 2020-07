Naya Rivera, de Glee, desaparece durante passeio de barco nos EUA

A atriz Naya Rivera, estrela da série "Glee", é considerada desaparecida desde a tarde de quarta-feira (8), durante um passeio de barco na Califórnia, nos Estados Unidos.

Rivera alugou um barco por volta das 13h no Lago Piru e saiu com o filho de 4 anos. Os dois pararam para nadar, mas a atriz não voltou para a embarcação. O garoto foi encontrado dormindo sozinho no barco.

Equipes de resgate continuam as buscas nesta quinta-feira (9).

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

