Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam no 'Música na Band' desta sexta

O Música na Band desta sexta-feira (10) traz todo o romantismo de Zezé Di Camargo e Luciano em um pocket show ao vivo direto dos estúdios da emissora em São Paulo, a partir das 22h30. O repertório contará com canções que marcaram a carreira da dupla, como “É o Amor”, “Coração Está em Pedaços”, “Muda de Vida”, “Saudade Bandida”, “Cara ou Coroa”, “Diz Pro Meu Olhar”, “Flores Em Vida”, “No Dia Em Que Eu Saí De Casa”, “A Ferro e Fogo”, entre outras.

Mirosmar José (Zezé) e Welson David (Luciano) nasceram em Pirenópolis, cidade do interior de Goiás, em uma família de nove irmãos. Aos 3 anos, Zezé ganhou do pai sua primeira gaita. Mais tarde, Sr. Francisco comprou uma sanfona e um violão para que o primogênito formasse a dupla Camargo e Camarguinho com Emival, seu segundo herdeiro. No entanto, o sonho do sucesso foi tragicamente interrompido quando em 1975, a lotação em que os irmãos voltavam de um show em Imperatriz, no Maranhão, se envolveu em um acidente e acabou tirando a vida do mais novo. Zezé, na época com 12 anos, teve apenas um ferimento próximo ao olho.

No ano seguinte, ele começou a trabalhar como office-boy, mas não desistiu da música. Após formar algumas parcerias, se mudou para São Paulo para seguir carreira solo, mas só despontou quando Welson, que mais tarde adotaria o nome de Luciano, se uniu a ele.

Em 1990, depois de Zezé compor “É o Amor”, que se tornaria o primeiro grande sucesso dos sertanejos, Sr. Francisco teve a ideia de comprar 500 fichas telefônicas e distribuí-las pela vizinhança para que as pessoas ligassem na rádio Terra FM para pedir a canção. A estratégia deu certo: em 15 dias, a música se tornou a mais pedida da cidade.

Em 2005, a dupla teve sua história contada no filme “2 Filhos de Francisco”. Com uma média de 130 shows por ano, mais de um milhão de cópias por CD lançado, participação em campanhas publicitárias e licenciamento em várias marcas, Zezé Di Camargo e Luciano já gravaram sucessos com grandes artistas internacionais, como Wille Nelson (“Eu Só Penso em Você”, em 1993) e Julio Iglesias (“Dois Amigos”, esta composta por Zezé Di Camargo, em 1998).

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h30, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.