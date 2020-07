Documentário sobre Walter Mercado estreia nesta quarta na Netflix

Walter Mercado foi um dos personagens mais enigmáticos do entretenimento até sua morte, aos 87 anos, no ano passado. O glamour nas suas roupas, a maneira de se comportar diante dos espectadores, suas acertadas previsões e sua filosofia positiva foram os ingredientes para conquistar milhões de pessoas, de diversas gerações. Por trás daquele personagem existia um homem com seus erros e acertos, mas sobretudo havia uma história repleta de magia e mistérios.

Na televisão brasileira, Mercado eternizou o bordão “ligue djá!”, durante os anos 1990. Arranhando um portunhol, apresentava programa de televendas 0900 em canais como Band, SBT e TV Manchete (hoje RedeTV!), em que oferecia seu serviço telefônico de consultas astrológicas, assim como figurava chamadas comerciais em que repetia o bordão.

Tudo isso pode ser visto, a partir desta quarta-feira (8), no documentário da Netflix “Ligue Djá: o Lendário Walter Mercado” (“Mucho, mucho amor”, no título original), dirigido e produzido por Cristina Costantini, Kareem Tabsch e Alex Fumero. Eles explicaram ao Metro Jornal a importância de criar um produto que conseguisse mostrar todas as facetas do astrólogo.

“Walter tinha muitas histórias de vida. Ele disse que descobriu que tinha magia quando, na sua infância, segurou uma ave ferida nas mãos e, com oração, a curou e a fez voar. Queríamos mostrar essas histórias, porque isso é parte de seu mito, embora também queríamos mostrar que cometeu erros e que sua vida não era perfeita”, mencionou Constantini.

Além disso, eles destacaram também que um dos desafios foi ganhar a confiança de Walter. “Ele já tinha 50 anos em frente à lente das câmeras e não gostava de aparecer sem maquiagem, sem seu cabelo arrumado e, no começo, só queria gravar como tinha feito durante anos na televisão. Estivemos com ele por dois anos e, com o tempo, conseguimos mais confiança. Pudemos gravar no seu quarto, sem maquiagem, de forma natural e isso foi muito difícil de manejar, assim como conseguir respostas não muito ensaiadas sobre sua idade e sexualidade”, enfatizou Cristina.

Durante mais de cinco décadas, Walter Mercado conseguiu influenciar a audiência latina e diversas outras personalidades da política e do entretenimento, mas o mais importante é que deixou um legado nas novas gerações.