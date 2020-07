Nova temporada de série de comédia sobre 'Vikings' chega em breve na Netflix

Quem é fã de cultura nórdica certamente já esbarrou com “Norsemen” na Netflix, uma série que revela um lado B da famosa série “Vikings” do History Channel, mostrando uma versão da história com muita comédia e sátira.

Na trama, os moradores de uma vila Viking do século VIII experimentam rivalidade política, mudança social e inovações que prejudicam sua cultura e modo de vida.

Agora, o humor escandinavo e os personagens que estão longe de serem apenas fortes guerreiros, chegam em 22 de julho na terceira temporada que será estreada no streaming.

Confira o trailer: