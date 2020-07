Netflix apresenta trailer da segunda temporada de "The Umbrella Academy"

A Netflix lançou nesta quarta-feira o novo trailer da segunda temporada da série "The Umbrella Academy", prevista para estrear no canal de streaming em 31 de julho.

Já via sido revelado que os novos episódios devem ser ambientados na década de 60, na cidade de Dallas, e novos personagens seriam apresentados nesta temporada.

A série é baseada na HQ criada por Gerard Way e conta a história de uma família com poderes especiais que volta a se reunir após a morte do pai adotivo.

Assista ao trailer: