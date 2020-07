Lembra de 'Anos Incríveis'? Série deve ter reboot

"Anos Incríveis" fez muito sucesso na primeira metade dos anos 90 no Brasil. A série teve seis temporadas e contava a história de uma família americana entre os anos 60 e 70 na perspectiva do garoto e depois adolescente Kevin Arnold (Fred Savage).

O canal ABC anunciou que está fazendo um piloto para um reboot da série, mas com uma perspectiva totalmente nova. Desta vez, o roteiro que traz a história de uma família negra de classe média em Montgomery, no Alabama, no final da década de 1960.

A data e a cidade escolhida não foram aleatórias. O Alabama foi um local de intensa luta por direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos na década de 60, como a marcha a Montgomery liderada por Martin Luther King para pressionar o governo norte-americano a aprovar a Lei dos Direitos Civis, em 1965.

Ainda não há mais detalhes do roteiro, elenco ou data de estréia, mas já se sabe que Savage fará parte da nova série, mas desta fez não como ator, mas como diretor e produtor-executivo.

