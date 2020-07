'Hair Love': curta vencedor do Oscar vira série na HBO

O curta-metragem "Hair Love", vencedor da categoria no Oscar de 2020, ganhará uma adaptação para série. A HBO Max anunciou que vai produzir "Young Love", com 12 episódios baseados na animação.

Em sua conta do Twitter, o diretor de "Hair Love", Matthew Cherry, afirmou que a série continuará contando a história da família de Zuri, a mesma retratada no curta-metragem. "Estou muito animado para continuar a contar a história de Stephen, Angela e Zuri e explorar mais as dinâmicas de uma jovem família negra e millennial", escreveu.

"Young Love vai dar uma olhada no mundo dos pais negros millennials Stephen e Angela, sua filha Zuri e o gato de estimação Rocky enquanto fazem malabarismos com carreiras, casamento, paternidade, questões sociais e dinâmicas multigeracionais, enquanto tentam criar uma vida melhor para si mesmos", conta.

#YoungLove will take a look into the world of young Black millennial parents Stephen & Angela, their daughter Zuri & pet cat Rocky as they juggle careers, marriage, parenthood, social issues, and multi-generational dynamics all while striving to make a better life for themselves.

