‘365 DNI’: petição exige que filme seja removido da Netflix por ‘glamourizar tráfico sexual’

Desde que estreou na Netflix, o filme 365 DNI tem causado polêmica por causa do seu conteúdo sexual. Parte do público agora exige, por meio de uma petição on-line (em inglês), que o serviço de streaming remova o filme do seu catálogo.

A petição conta com mais de 66 mil assinaturas afirma que o filme glamouriza “tráfico sexual, sequestro e estupro”. Segundo as pessoas que prestaram queixa, ao exibir um filme como 365 DNI, a Netflix assume uma postura complacente em relação aos relacionamentos abusivos.

365 DNI está disponível na Netflix. Além disso, a sua sequência já foi anunciada.