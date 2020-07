Veja a lista com os lançamentos da Netflix desta semana

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de quarta-feira (8)

Estado Zero

Ligue Djá — O Lendário Walter Mercado

Yu-Gi-Oh! (1ª e 2ª temporadas)

Disponíveis a partir de quinta-feira (9)

2020 — Japão Submerso

O Último Guardião (4ª temporada)

Disponíveis a partir de sexta-feira (10)

Buraco na Parede

O Crush Perfeito

Doze Jurados

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca no Espaço

Oi Ninja (3ª temporada)

The Old Guard