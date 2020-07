Série da Netflix explora comida de rua da América Latina

A Netflix estreia no próximo dia 21 de julho a série "Street Food América Latina", que vai explorar os quitutes ultra saborosos vendidos nas ruas de cidades da América Latina. No Brasil, o programa se concentra em Salvador, com seus acarajés e outros pratos comuns nos tabuleiros das baianas.

"Street Food" é dos mesmos criadores de "Chef's Table", outro êxito do formato gastronômico da plataforma. Além do Brasil, o programa visita Argentina, Bolívia, Colômbia, México e Peru.

