'Friends poderia ter tentado ser mais representativa', acredita David Schwimmer

Ross pode até ter apresentado comportamentos antiquados durante os dez anos de "Friends", mas seu intérprete, David Schwimmer fez uma mea culpa sobre a falta de diversidade racial que a série apresentou em entrevista recente para o programa Entertainment Tonight.

"Sentia que era errado não haver representação suficiente na série. Embora eu quisesse mais diversidade, o programa poderia ter feito mais para escalar um elenco mais diverso", diz o ator.

"Eu acho que Ross deveria namorar outras mulheres, de todas as etnias", disse ele. Na história, Ross era apaixonado por Rachel (Jennifer Aniston) e namorou uma personagem asiática (Julie, interpretada por Lauren Tom) e uma negra (Charlie, vivida por Aisha Tyler).

No entanto, ele elogia como a maneira como sexualidade e orientação sexuais foram adaptados para a série, exibida entre 1994 e 2004."Se você se lembra do piloto, meu personagem perdeu sua companheira para uma mulher. A maneira como eles retrataram o casamento gay no programa e como nós, como família, fizemos funcionar, eu achei ótimo".