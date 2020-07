Corpo de Ennio Morricone é enterrado em Roma

O corpo do maestro Ennio Morricone foi enterrado na manhã desta terça-feira (07) no cemitério Laurentino, de Roma, em um cerimônia restrita apenas à família conforme pedido do artista italiano.

O enterro ocorreu após um discreto funeral na capela do Campus Biomedico, o hospital romano onde Morricone, que tinha 91 anos, faleceu nesta segunda-feira (06). No local, estavam presentes apenas a esposa Maria, os filhos e os netos.

O maestro italiano, conforme apurou a ANSA, não tinha uma tumba de família no local. Enquanto aguardam as autorizações necessárias para a construção de uma, Morricone foi enterrado no túmulo de um parente.

A simplicidade da despedida a um dos gênios das artes italianas foi um pedido do próprio compositor. Segundo o seu obituário, divulgado ontem pelo advogado Giorgio Assumma, ele "não queria dar trabalho" para a família com um funeral pomposo.

A morte de Morricone causou repercussão mundial e, de maneira unânime, políticos, artistas e fãs recordaram a integridade e a genialidade do italiano, responsável pela trilha sonora de mais de 500 filmes e programas de televisão – e por embalar a memória de inúmeras gerações apaixonadas pela sétima arte.

Morricone faleceu após alguns dias internado no hospital para tratar de uma queda. Ele estava "com plena lucidez e grande dignidade" até o fim, conforme Assumma.

Trajetória de Ennio Morricone

Nascido no dia 10 de novembro de 1928, em Roma, o maestro era filho de trompetista e formado no Conservatório de Santa Cecilia, uma das escolas de música mais renomadas da Itália.

Morricone faz parte do restrito panteão dos grandes maestros da história do cinema, como confirmam a estrela na Calçada da Fama de Hollywood e os dois prêmios no Oscar: um em 2007, pelo conjunto de sua obra, e outro em 2016, pela trilha sonora original de "Os Oito Odiados", de Quentin Tarantino, um de seus maiores fãs.

Além disso, foi indicado outras cinco vezes: por "Cinzas no Paraíso", em 1979, "A Missão", em 1987, "Os Intocáveis", em 1988, "Bugsy", em 1992, e "Malèna", em 2001.

Outros grandes trabalhos de Morricone são as trilhas originais de "Por um Punhado de Dólares" (1964), "Cinema Paradiso" (1988) e "Bastardos Inglórios" (2009). O maestro italiano também conquistou três prêmios no Globo de Ouro, seis no Bafta e 10 no David di Donatello, o "Oscar" do cinema italiano.