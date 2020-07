30 anos sem Cazuza: relembre apresentações marcantes do artista

Esta terça-feira, 7 de julho, marca os 30 anos da morte de Cazuza. Agenor de Miranda Araújo Neto morreu aos 32 anos, em 1990, vítima de um choque séptico causado pela Aids.

As canções do artista marcaram gerações – seja como vocalista do Barão Vermelho ou em carreira solo – e seguem com letras atemporais. O Metro Jornal separou cinco apresentações ao vivo marcantes de Cazuza. Confira:

1. Exagerado

2. Pro Dia Nascer Feliz

3.Codinome Beija Flor

4. Ideologia

5. Brasil