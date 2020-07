Titãs lançam segundo EP com regravações acústicas

Na comemoração atrasada dos 20 anos de lançamento do seu famoso “Acústico MTV”, de 1997, os Titãs rodaram o Brasil no mesmo formato acústico no ano passado. “Trio Acústico – EP 02”, novo trabalho do grupo, traz a segunda leva de canções dessa turnê gravada em estúdio.

O hoje trio – formado por Sérgio Britto (voz, piano e baixo), Tony Bellotto (violão, guitarra e variantes) e Branco Mello (voz, baixo e violão) – repassa as duas décadas iniciais da banda entre as oito faixas do trabalho.

Estão lá músicas como “Enquanto Houver Sol”, “Televisão”, “Polícia” e “Homem Primata”, que marcaram gerações de fãs. Mantendo o espírito dos shows acústicos, Mário Fabre (bateria) e Beto Lee (violão), que tocaram ao lado do trio na turnê, também participam do EP.

“Quando você revisita o repertório, de certa maneira convoca os fãs que teve através da história a prestarem atenção no momento atual da banda”, contou Britto ao Metro Jornal. “A gente também passou a assumir vocais que eram de outras pessoas. Isso dá um frescor para o repertório, com um cantor novo, mas mantém a estrutura original.”