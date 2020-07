Série documental sobre Sandy e Junior estreia neste mês

Saudades de ouvir Sandy e Junior? A dupla estreia, no próximo dia 10, a série documental "Sandy e Junior-A História", que acompanha o retorno dos irmãos aos palcos na turnê "Nossa História", em 2019.

A série tem sete episódios, cada um com 50 minutos. Todos estarão disponíveis na GloboPlay a partir do dia 10. No entanto, no dia 12, o primeiro episódio será transmitido pela Globo na TV aberta.

Veja também:

Vocalista Levi Lima anuncia saída da Jammil e Uma Noites

Linha 6-Laranja do Metrô terá obras retomadas em até 90 dias, diz Doria



"Mal posso conter a ansiedade em dividir essa história com vocês, que são parte integrante e fundamental dela", escreveu Sandy em sua conta do Instagram. Além da série, a dupla também vai lançar o DVD da turnê no dia 17 de julho.