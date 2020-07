Netflix divulga trailer da sequência de 'A Barraca do Beijo', confira

A Netflix liberou, nesta segunda-feira (6), o primeiro trailer da sequência de "A Barraca do Beijo". O longa estreia no dia 24 de julho.

O segundo filme mostra a dificuldade de Elle (Joey King) no último ano do ensino médio, lidando com o relacionamento à distância com Noah (Jacob Elordi), que está na universidade.

"A Barraca do Beijo está de volta! Após conquistar o namorado dos sonhos, Elle tenta equilibrar o relacionamento à distância com inscrições para universidades e uma nova amizade com um colega de classe maravilhoso que pode acabar mudando tudo", diz a sinopse oficial.