Vocalista Levi Lima anuncia saída da Jammil e Uma Noites

Levi Lima, vocalista da banda Jammil e Uma Noites, anunciou sua saída do grupo neste domingo (5), após nove anos de carreira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lima afirmou que não se sente mais à vontade com a rotina atual e que procura novas experiências para a carreira, que completa 20 anos neste ano.

"Nove desses 20 anos fazendo parte da Banda Jammil e Uma Noites, na qual a gente pôde conquista muita coisa juntos, receber o carinho de muita gente. Impactar positivamente muitas vidas através da música. Superar as dificuldades e conquistar sonhos", disse.

"Depois de muito tempo, de muita programação, de forma super amistosa e elegante, depois de cumprir com todos os meus compromissos junto com o grupo, com a equipe, chegou o momento de partir para esse ciclo novo. Mas eu estou aqui para, realmente, agradecer. Agradecer a todos vocês: fãs que apoiaram, que curtiram, que incentivaram durante todo esse período. Agradecer ao grupo, à banda: pela projeção, visibilidade, pelo carinho", completou.

Lima afirmou que não tem projetos para carreira solo por enquanto. Segundo um dos empresários da banda, Manno Góis, um novo vocalista será anunciado ainda este mês. "O Jammil vai contar uma nova história e será, mais uma vez, inesquecível!".