Gusttavo Lima atropela ciclista em Goiás

O cantor sertanejo Gusttavo Lima atropelou um ciclista na noite deste domingo (5), enquanto voltava da sua fazenda em Bela Vista de Goiás.

De acordo com um comunicado divulgado pela assessoria do cantor, o ciclista passou em alta velocidade em frente ao carro. A vítima teve ferimentos na perna, foi socorrida e passa bem.

"O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o SAMU e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem", diz a nota.

O cantor não havia se manifestado sobre o ocorrido até a publicação desta matéria.