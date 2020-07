Festival traz workshops gratuitos de música com grandes mestres

A Emesp (Escola de Música do Estado de São Paulo) Tom Jobim promove durante todo este mês o Festival #EmespEmCasa, que reunirá mestres da música como Chico Pinheiro, Mônica Salmaso e Arrigo Barnabé.

O canal no Youtube da instituição irá concentrar as atividades gratuitas direcionadas aos estudantes de música e ao público em geral. De segunda a sexta, sempre às 15h, serão realizados workshops com os profissionais. Aos finais de semana serão exibidos recitais com participação de ex-alunos que em maio estiveram na série de entrevistas #EmespPeloMundo.

Nelson Ayres, regente, pianista, arranjador e compositor, abre a programação nesta segunda-feira (5). Washington Barella, Renato Bandel, Maurício Carrilho e Arrigo Barnabé são os convidados da semana. A programação completa está no site emesp.org.br.