Bruno, da dupla com Marrone, constrange Flávia Viana durante live

Os colunistas Rafael Pessina e Cíntia Lima conversaram com Catia Fonseca durante o Melhor da Tarde desta segunda-feira, 6, sobre a nova gafe cometida pelo cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, com Flávia Viana.

“Bruno estava lá fazendo sua live maravilhosa, tranquila e a Flavinha Viana estava apresentando esta live e digamos que o Bruno passou um pouco do ponto. Nas redes sociais as pessoas falaram que ele exagerou na bebida e na aproximação, na abordagem, nas brincadeiras”, contou Pessina.

A apresentadora Flávia Viana / Reprodução

O cantor disse que levaria um “chá” para a apresentadora e ela revelou que está grávida. Bruno brincou que “chegou tarde” e questionou “você sabe quem é o pai?”.

“A gente não sabe se ele é amigo dela, se ela aceita brincadeiras, se fora do ar um aceita brincadeira do outro, mas assim naquele momento não era a coisa correta a se fazer”, comentou Catia Fonseca.

“A Flavinha é descolada, é bem resolvida e apesar de estar constrangida se virou bem. Ele até pede desculpa, mas é uma situação em que o corpo fala, ela foi caminhando para trás e isso mostrou o quanto ela estava tentando sair da situação”, disse Cíntia.

Na manhã seguinte a live a Flavia fez um post explicando a situação e revelando que realmente ficou constrangida.

“Depois do post dela, o Bruno foi para as redes sociais e gravou um vídeo se justificando”, contou Pessina.

“A gente não pode falar nada, brincar com nada que as pessoas interpretam pro outro lado, só vê o lado negativo. Eu só brinquei com ela, desculpa Flavinha, eu não queria magoar você não, nem sua família, nem seu filho. Eu também tenho filho de 25 anos, primeiro filho meu de outra mãe que eu amo demais e respeito todo mundo. Não fiz de maldade não, tá bom?”, postou o cantor.