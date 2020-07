Netflix: 15 grandes filmes que acabaram de estrear

Julho trouxe muitas novidades na Netflix e separamos uma lista com 15 grandes filmes para todos os gostos. Confira:

1.Under the Riccione Sun

Enquanto passam as férias nas praias de Riccione, alguns homens se ajudam a gerenciar relacionamentos românticos e paixões de verão.

2.Blades of Glory

Dois rivais decidem se reunir para realizar algo inédito: ser a 1ª dupla de homens da história da patinação no gelo.

3.My Life

Bob tem uma vida maravilhosa: uma linda esposa grávida e um emprego dos sonhos, até ser diagnosticado com câncer terminal. Ele se redescobre enquanto faz fitas de vídeo para seu filho ainda não nascido.

4.A Ghost Story

Recentemente falecido, um fantasma retorna à sua casa suburbana para consolar sua esposa desolada, apenas para descobrir que, em seu estado espectral, ele se soltou com o tempo, forçado a assistir passivamente à medida que a vida que conhecia e a mulher que ama lentamente desaparecem.

5.American Sniper

Mesmo depois de voltar para casa da guerra no Iraque, Chris Kyle, um atirador de elite do SEAL, não pode deixar de lado os horrores que experimentou. Isso começa a afetar seu casamento e sua vida.

6.Beverly Hills Cop

Axel Foley é um esperto tira de Detroit que está em Beverly Hills à caça do assassino de seu melhor amigo.

7.Michael

Dois repórteres de um tablóide de Chicago vão à zona rura de Iowa investigar a história de uma mulher que diz viver com um anjo. Não apenas o fato é verdadeiro, mas o anjo é a antítese do que se esperava, garantindo muita confusão para todos.

8.Back to the Future

Marty viaja no tempo usando a máquina do tempo de um cientista excêntrico. No entanto, ele deve fazer com que seus pais em idade escolar se apaixonem para voltar ao presente.

9.Legends of the Fall

O coronel Ludlow decide se mudar para o interior de Montana e criar seus três filhos. Sua vida muda quando ele descobre que todos os seus filhos se apaixonaram pela mesma garota.

10.El Crimen del Padre Amaro

Lutando contra a tentação e o pecado, Amaro começa um romance com Amelia (Ana Claudia Talancón), uma linda adolescente que gosta dele – mas o relacionamento tem consequências terríveis.

11.The Holiday

Duas garotas de diferentes países trocam de casa durante as férias para fugir dos problemas de relacionamento. No entanto, suas vidas mudam inesperadamente quando se conhecem e se apaixonam por dois caras locais.

12.Once Upon a Time in the West

Em nome de uma disputa por terras por onde passaria futuramente uma estrada de ferro, quatro protagonistas terão seus destinos cruzados em uma violenta trama: uma ex-prostituta, um bandido, um pistoleiro de aluguel e um homem misterioso.

13.Pitch Perfect

A história segue Beca, uma estudante gótica e rebelde que esta infeliz por ser obrigada a estudar na faculdade onde o seu pai é professor. No entanto é nessa faculdade que ela descobre a sua voz e o seu jeito para a música.

14.Little Children

Uma amizade entre um homem frustrado e uma mulher casada acaba se tornando um caso extra-conjugal.

15.Baby Driver

Baby é um motorista de fuga que está em dívida com um chefão do crime. Ele só precisa fazer mais um trabalho, mas agora tudo começará a dar muito errado.