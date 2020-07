MasterChef Brasil: Fogaça mostra bastidores de delivery de seu restaurante

O chef Henrique Fogaça mostrou como funciona o delivery do restaurante Sal Gastronomia, um de seus estabelecimentos, para mostrar a importância dos pedidos para entrega para os restaurantes durante a quarentena. "Nesse momento de pandemia, todo mundo está sofrendo bastante com confinamento, com a saúde, com os estabelecimentos", disse o jurado do MasterChef Brasil.

"Eu peço para vocês e digo para vocês que é muito importante a sua colaboração nesse momento. Nos bares, nos restaurantes que você sempre frequentou, faça um pedido de delivery. É muito importante para a gente continuar trabalhando, passar por esse momento juntos. A nossa vontade de vencer é muito maior do que desistir", garantiu. Assista ao vídeo:

Veja também:

As 5 maiores broncas dos jurados do MasterChef

5 eliminações que fizeram todo mundo chorar em frente à TV

O jurado ainda mostrou como é feito o trabalho diariamente no Sal Gastronomia. "A equipe toda está trabalhando diariamente com todos os protocolos de segurança: máscara, álcool em gel. Nossas embalagens são vedadas completamente. Eu espero seu pedido aqui no Sal ou em qualquer restaurante que você goste. Vamos ajudar nossa classe e, com certeza, todos serão beneficiados lá na frente", finalizou.

Vale lembrar que a nova temporada do MasterChef Brasil estreia no dia 14 de julho, às 22h45, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis com apresentação de Ana Paula Padrão e a presença dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.