Conheça os leitores mais populares para e-books, um mercado que tem dobrado a cada ano

O futuro é do livro eletrônico. Pelo menos é o que dizem os especialistas. Segundo a Bookwire, maior distribuidora de e-books e audiolivros do mundo, as vendas no Brasil ainda são modestas, mas indicam um crescimento progressivo. Em 2017, as vendas oscilavam em 2% do total enquanto 2019 fechou com números próximos a 8%, um crescimento de 400%.

Hoje, a maior parte das editoras lança simultaneamente as versões impressas e eletrônicas de seus livros e ambos convivem harmoniosamente nas prateleiras dos maiores portais de e-commerce como a Amazon, a maior player mundial nessa área. Para te ajudar a entrar nessa tendência, indicamos os principais leitores do mercado para você não se preocupar mais com espaço de livros na sua estante. Confira:

1. Kindle Paperwhite 32 GB à prova d´água







Este é o modelo mais vendido da Amazon. O mais leve e fino Kindle Paperwhite já lançado. Com a tela antirreflexo de 300 ppi, você pode ler como se fosse em papel, mesmo sob a luz do sol. Também é à prova d’água: você fica livre para ler e relaxar na praia, na piscina ou na banheira. Compre a partir de R$ 649,00.

2. Kindle 10a. geração com iluminação embutida







Esse é o modelo com a melhor relação custo benefício. A luz embutida ajustável permite que você leia confortavelmente por horas – em lugares abertos ou fechados, durante o dia ou à noite. A tela de 167 ppi proporciona uma leitura sem reflexo, mesmo sob a luz do sol. É como se você estivesse lendo em papel. A carga que dura semanas, não horas. Compre a partir de R$ 349,00.

3. Kindle Oasis 32GB com temperatura de luz ajustável e à prova d´água







Esse é o modelo mais caro que você pode comprar e que tem todas as funcionalidades em um único aparelho: luz ajustável, à prova d´água, bateria de alta duração e grande capacidade de memória. Leia como se fosse em papel com a nova tecnologia e-ink para trocar de página rapidamente. Compre a partir de R$ 1.299,00.

4. Kindle for Android







Você pode também pode baixar o aplicativo gratuitamente. A desvantagem é que a capacidade de memória vai depender do seu aparelho smartphone ou tablet e também não terá a funcionalidade de ler mesmo sob a luz do sol. FOra isso, é muito prático poder baixar e já começar a ler na hora. Download Gratuito.

5. Kindle unlimited







Se você vai entrar no mundo dos e-books, vai precisar assinar o Kindle unlimited. Segundo a Amazon são mais de um milhão de e-books já disponíveis e todos os meses novos lançamentos são incluídos. Além disso, o e-books custa muito menos do que a versão impresso do mesmo livro. A Amazon também oferecer o primeiro mês de degustação na assinatura e depois do período promocional o custo de R$ 19,90 mensal. Faça seu teste aqui.

