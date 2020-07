Tom Brasil abre drive-in com grandes sucessos do cinema

View this post on Instagram

Diversão para toda família!🚘 As vendas de ingressos já estão abertas para o Tom Brasil Experience Drive-In.⠀ A maior tela de Led do Brasil com 722 polegadas, para a exibição de filmes, shows, stand up e eventos corporativos com muita segurança e diversão. ⠀ ⠀ Garanta seus ingressos 🎫🚘🍿⠀ E venha se divertir com grandes sucessos premiados como Jurassic Park, Star Trek, Festival Tarantino, Jogos Vorazes, John Wick, De Pernas para o Ar 3, Minha mãe é uma peça 3 entre outros.⠀ ⠀ Para os pequenos, a diversão está garantida com Pets, Turma da Mônica, Como Treinar o Seu Dragão, D.P.A, Power Rangers, entre outros.⠀ ⠀ Aos finais de semana, as últimas sessões serão especiais, terminando com uma grande balada com show de luzes para extravasar.🎵⠀ ⠀ Para comodidade, haverá serviços de alimentação e bebidas com desinfecção de todos os produtos, sem necessidade de sair do carro, garantindo a segurança dos espectadores.⠀ ⠀ 🎫Sessões de terça à domingos às 14h, 17h30 e 21h🎫⠀ ⠀ Local: Rua Carmo do Rio Verde, 152 – Chácara Santo Antônio⠀ ⠀ Informações e vendas🎟️🍿🚘⠀ tombrasilexperience.com.br⠀ e eventim.com.br⠀ Realização Tom Brasil – AMPM – Henko