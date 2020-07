MasterChef Brasil: 10 receitas que deram água na boca do público

O MasterChef Brasil já viu passar pela sua cozinha centenas de receitas diferentes (você pode conferir os destaques positivos aqui). Algumas delas, foram tão boas que fizeram o público ficar com água na boca do outro lado da televisão. Afinal, quem não se lembra do "primo pobre" do bife Wellington apresentado por Raul Lemos?

Ou então do aligot apresentado por Henrique Fogaça? Mais recentemente teve a versão frita de uma iguaria mineira, o pão de queijo, feita por Katleen Lacerda e também a canja de galinha com coentro que garantiu o mezanino para Lorena Dayse. Por isso o Portal da Band separou dez receitas que fizeram os brasileiros salivar. Confira a seguir:

1. Para tentar conquistar o avental do MasterChef Brasil, o publicitário Raul Lemos preparou uma versão mais simples do famoso bife Welligton. A receita virou marca registrada do então cozinheiro amador, que a reproduziu Brasil à fora.

2. Em um dos desafios do talent show, os cozinheiros amadores tiveram de preparar um delicioso lombo de cordeiro com aligot, shimeji e molho do vinho do Porto. A receita foi trazida pelo jurado Henrique Fogaça para o programa e levou à eliminação de Fernando Kawasaki, que teve de reproduzí-la no MasterChef – A Revanche.

3. No MasterChef Júnior, a cozinheira-mirim Daphne Sonnenschein preparou uma empanada que impressionou Paola Carosella. Recheado com carne e uva passa, o salgado entrou no cardápio do restaurante La Guapa por algumas semanas.

4. Leonardo Santos surpreendeu os chefs com simplicidade e elegância na primeira prova da Caixa Misteriosa da sua temporada. A batata doce com crosta de sal, bernaise e cinzas de cebolas deu o tom para toda a temporada.

5. Durante a repescagem, Victor Bourguignon e Nayane Barreto tiveram de disputar um único avental. Para voltarem à cozinha mais famosa do mundo, os dois participantes tiveram de preparar um clássico italiano: espaguete à carbonara.

6. Craque em cozinhar farofas, a carioca Deborah Werneck conquistou o paladar dos jurados mais uma vez durante a prova do "PF". Um arroz, soltinho, um feijão bem temperado, acompanhado de dois ovos fritos e uma farofa de dar água na boca (veja a receita) fizeram a fama da vice-campeã.

7. Pablo Oazen pensou fora da caixa ao preparar uma sobremesa na prova dos temperos. O arroz doce de cacio e pepe, com crumble de cardamomo negro, kinkan e frutas vermelhas ganhou o paladar dos jurados e se tornou prato-assinatura do campeão do MasterChef Profissionais 2017.

8. O duelo que mais deu o que falar nas redes sociais: as mineiras Katleen Lacerda e Anielle Freitas disputaram a preferência dos chefs com suas versões de pão de queijo. Katleen levou a melhor ao preparar um pão de queijo frito sublime e o Brasil inteiro ficou doidinho para provar.

9. Lorena Dayse ficou conhecida como a musa do coentro em sua temporada e não foi à toa. A vice-campeã do MasterChef Brasil 2019 preparou uma deliciosa canja de galinha com coentro e pimenta de cheiro. O toque regional ao clássico conquistou os jurados.

10. Para completar a lista, uma sobremesa que encheu os olhos e a boca de água. Confeiteiro de mão cheia, Estefano Zaquini fez um éclair de café recheado com brigadeiro cremoso e servida com cereja fresca. Quem comeu se deliciou! O chef Luiz Filipe Jacob ensinou o passso a passo, confira:

Com receitas tão deliciosas quanto estas, a nova temporada do MasterChef Brasil estreia no dia 14 de julho, às 22h45, na tela da Band, com transmissão simultânea no site e no aplicativo do canal para dispositivos móveis com apresentação de Ana Paula Padrão e a presença dos jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin.