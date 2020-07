Criss apresenta live acústica especial neste sábado

A cantora Criss apresenta uma live especial neste sábado (4), a partir das 16h. Com o projeto “Live Criss Solidária”, a artista faz releituras acústicas de sucessos da música em uma versão intimista.

Durante a transmissão, simultânea no YouTube, Instagram e Facebook, Criss estará acompanhada dos violões de Paulo Ribeiro e Kurchal. A live tem apoio da Universidade Anhanguera e do governo do Amazonas.

Nascida em São Paulo e criada em Manaus, com mais de 21 anos de carreira, Criss tem dois álbuns gravados, com destaque para "Brasileira" (2010). A artista já se apresentou ao lado de grandes artistas da música popular, como Jair Rodrigues, Sandra de Sá e Wynton Marsalis.