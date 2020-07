Filmes e séries para maratonar em casa em julho

Quarentena vai, quarentena vem… A única certeza é de que você vai ter um tempo para assistir a filmes e séries. Saiba quais são os destaques entre as novidades das plataformas de streaming neste mês e os dias em que entram no catálogo.

Dia 5 (domingo)

Jane The Virgin

5ª temporada (Netflix)

Dia 7

Arquivo X

1ª a 11ª temporadas (Amazon Prime)

Dia 8

Yu-Gi-Oh!

1ª e 2ª temporadas (Amazon Prime)

Ligue Djá:

O Lendário Walter Mercado (Netflix)

Dia 9

2020 – Japão Submerso

1ª temporada (Netflix)

Dia 10

Curta Essa com Zac Efron

1ª temporada (Netflix)

O Crush Perfeito

1ª temporada (Netflix)

The Old Guard (Netflix)

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca no Espaço

1ª temporada (Netflix)

Dia 14

Drogas – Oferta e Demanda

1ª temporada (Netflix)

Somos um Só (Netflix)

Urzila Carlson: Overqualified Loser (Netflix)

Me chama de Bruna

1ª e 2ª temporadas

(Amazon Prime)

Filhos da Anarquia

1ª a 7ª temporadas

(Amazon Prime)

Dia 15

Top Gun – Ases Indomáveis (Netflix)

Desejo Sombrio

1ª temporada (Netflix)

Assalto Ao Banco Central (Amazon Prime)

S.O.S. Mulheres Ao Mar(Amazon Prime)

Somos Tão Jovens(Amazon Prime)

Dia 16

Casamento à Indiana:

1ª temporada (Netflix)

Encontro Fatal (Netflix)

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (Netflix)

Dia 17

Cursed – A Lenda do Lago

1ª temporada (Netflix)

Boca a Boca:

1ª temporada (Netflix)

Dia 18

Lista Negra

7ª temporada (Netflix)

Coringa (HBO GO)

Dia 21

Street Food: América Latina (Netflix)

Jack Whitehall: I’m Only Joking (Netflix)

Como Vender Drogas Online (rápido)

2ª temporada (Netflix)

Dia 22

Nova York Contra a Máfia 1ª temporada (Netflix)

Dia 23

Larva: Ilhados – O Filme (Netflix)

O Escândalo (Amazon Prime)

Dia 24

Uma Família da Pesada 15ª a 17ª temporadas (Amazon Prime)

A Barraca do Beijo 2 (Netflix)

Vem Cantar! Espanha

1ª temporada (Netflix)

Room 104 (HBO GO)

Dia 26

A Volta ao Mundo em 80 dias(Amazon Prime)

Rota de Fuga(Amazon Prime)

Good Girls

3ª temporada

(Netflix)

Dia 29

Magos do Cubo (Netflix)

Dia 30

Harry Potter e a Câmara Secreta (Netflix)

Transformers: War For Cybertron Trilogy (Netflix)

Dia 31

Vis a Vis

5ª temporada (Netflix)

The Umbrella Academy

2ª temporada (Netflix)