Zeca Camargo assume função de Diretor Executivo de Produção na Band

Em comunicado oficial, o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciou a contratação de Zeca Camargo para assumir a função de Diretor Executivo de Produção. O movimento é, segundo o grupo, mais um passo rumo a unificação das plataformas de rádios, televisões e digital.

Zeca Camargo é um comunicador com uma carreira de grande sucesso, com passagens em veículos como a MTV Brasil, a TV Cultura, a Folha de São Paulo e, mais recentemente, a TV Globo. O jornalista também é autor de diversos livros, como “A Fantástica Volta ao Mundo”, que se tornou um best-seller, “De A-HA a U2 – Os Bastidores das Entrevistas do Mundo da Música” e o mais recente “Elza”, uma biografia da cantora Elza Soares.

Com a contratação, Zeca irá comandar a área de produção e entretenimento, ajudando a criar, desenvolver e produzir novos conteúdos dentro do Grupo Bandeirantes. Os detalhes do contrato, segundo o comunicado, foram acertados na quinta-feira (2), durante uma visita do profissional à sede da emissora no Morumbi, zona sul de São Paulo. Já a assinatura do contrato ocorreu nesta sexta (3).

"Venha comigo, seja por qualquer caminho. E um deles começa agora, na Band! Divido a felicidade de ter aceito um convite que me proporciona a coisa mais linda preciosa pra mim: espaço pra criar!", disse o apresentador em publicação no Facebook.