Trailer: Veja primeiras imagens de "Respect: A História de Aretha Franklin"

A Universal Pictures lançou o primeiro trailer do filme “Respect: A História de Aretha Franklin”, produção que aborda a trajetória da famosa cantora e compositora norte-americana.

Com Jennifer Hudson no papel principal, o longa, que deve estrar somente em 2021 no Brasil, acompanha a ascensão de Aretha desde quando cantava no coro da igreja, ainda criança, até se tornar um ícone da música norte-americana e também da luta pelos direitos civis nos conturba dos anos 60.

Aretha Franklin é considerada a "Rainha do Soul" nos Estados Unidos. Ela já vendeu em toda sua carreira mais de 75 milhões de discos e foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stones.

Veja o trailer: