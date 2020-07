Dean Cain, de Superman, critica protestos contra violência policial

Apoiador de Trump, Dean Cain, o protagonista de "Lois e Clark: As Novas Aventuras do Superman", série famosa nos anos 1990, criticou recentemente as manifestações antirracismo e contra a violência policial nos Estados Unidos. Os protestos têm ocorrido desde o fim de maio, quando o ex-segurança negro George Floyd foi morto por asfixia por um agente.

"Isso é loucura para mim, porque essas pessoas falam em retórica antipolítica, mas quando suas vidas estão ameaçadas e precisam de um herói, ligam para o 911 e um policial aparece", disse ele em entrevista à Fox News em que comentava uma reportagem recente da revista Times que pedem que o modelo de super-herói seja reavaliado.

Cain chegou a afirmar que a matéria fazia parte da política de cancelamento cultural que a esquerda mantém. O ator é também policial e faz parte da reserva de uma cidade em Idaho. Desde 2018, está na diretora da NRA (Associação Nacional de Rifles).