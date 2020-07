De Joelma ao trio da MPB, confira as principais lives do fim de semana

Para quem não consegue conter a vontade de ver um show, as lives dão um gostinho da música ao vivo. Hoje e no fim de semana, Norte e Nordeste se destacam na agenda de apresentações – de um lado, a paraense Joelma; do outro, o trio nordestino Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

O Música na Band Live exibe um pocket show ao vivo de Joelma, hoje, a partir das 22h45. No repertório, estão sucessos da carreira solo da cantora, como “Bota Pra Chorar”, “Ai Baby”, “Voando Pro Pará”, “Não Teve Amor”, “Perdeu a Razão”, além de canções que ficaram conhecidas na época em que ela fazia parte da banda Calypso, como “Cavalo Manco”, “A Lua Me Traiu”, “Pra Te Esquecer”, “Tchau Pra Você”, “Acelerou”, entre outras.

Amanhã, tem apresentações, pelo YouTube, de Lexa (18h), Péricles (18h) e Maiara e Maraisa (21h30). Às 18h, a live Warner Pride exibe shows de Ludmilla, Elana Dara, Nick Cruz, a americana Ava Max e a dupla mexicana Jesse & Joy.

“O Grande Encontro” tem sua primeira live marcada para às 16h, no domingo, também pelo YouTube. O projeto de parceria musical entre Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo vai mostrar novo repertório.