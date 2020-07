Há 35 anos, estreia de ‘De Volta Para o Futuro’ marcava a história do cinema

Muito antes de “Dark”, a série mais comentada da Netflix no momento, confundir a cabeça de quem a assiste com idas e vindas pelo passado, futuro e presente e suas árvores genealógicas bagunçadas, “De Volta Para o Futuro” já mostrava ao mundo cinematográfico o encanto das viagens ao tempo. Mas neste caso, o escritor e diretor Robert Zemeckis lembrava que o sucesso era bem menos complicado, presenteando o público com um roteiro leve e engraçado. O primeiro filme da trilogia estreava nos Estados Unidos há exatos 35 anos na data de hoje, 3 de julho. As outras duas sequências vieram em 1989 e 1990.

Qual fã da obra nunca se imaginou com o poder de voltar ao passado para reencontrar alguém querido e lhe mostrar que é possível ter mais coragem? E claro, quem nunca pensou em voltar para tornar sua própria realidade melhor? É o que faz Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, ao reencontrar o pai e a mãe momentos antes deles se conhecerem em 1955. Mais mágico do que ver como o jovem McFly quase põe toda sua história a perder interferindo no passado é a química entre ele e seu parceiro de aventuras, o doutor Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd.

O elenco se reuniu novamente em maio deste ano em uma chamada de vídeo na websérie Reunited Apart, apresentado por Josh Gad no Youtube. Fox e Lloyd contaram que a amizade continuou na vida real, com o intérprete do cientista apoiando causas do parceiro ligadas às pesquisas contra Parkinson. Fox, hoje com 57 anos, revelou em 1998 lutar contra a doença.

O encontro do elenco rendeu ainda comentários sobre uma possível sequência. “Talvez eles [Marty e Doc] possam voltar no tempo para janeiro e nos avisar sobre essa pandemia [covid-19] antes dela se agravar”, brincou Lea Thompson, intérprete de Lorraine Baines McFly, mãe de Marty. “Ou talvez eles possam descobrir que estamos falando de uma sequência de ‘De Volta Para o Futuro’ e voltar para este momento, impedindo que a gente faça essa loucura”, rebateu o roteirista Bob Gale.

Deu vontade de relembrar as aventuras de McFly ou até de assistir pela primeira vez o clássico? Os três filmes estão na plataforma de streaming Amazon Prime. Neste mês, a Netflix inclui em seu catálogo o primeiro título. Já o canal por assinatura Studio Universal fará uma maratona dos dois primeiros filmes a partir das 7h50 de hoje.

As viagens

Idas e vindas de Marty e doutor Doc pelo tempo no primeiro filme

A máquina é testada pela primeira vez pelo cachorro de Doc, Einstein, com a viagem de um minuto no tempo Logo em seguida, Marty, que gravava a experiência, usa o carro para fugir de terroristas líbios que perseguem e matam o cientista e acaba viajando para 1955 Depois de reencontrar os pais e mudar a história da família, Marty retorna para 1985 utilizando a energia do raio que cai na torre do relógio Carta deixada por Marty com Doc no passado salva o cientista em 1985. No dia do ataque, ele vestia colete à prova de balas O filme acaba com gancho para o segundo: Doc viaja para 2015 e retorna avisando Marty que os filhos dele estão em apuros

DeLorean DMC-12

O carro esportivo que leva Marty McFly para o passado foi inicialmente um fracasso de vendas entre 1980 e 1983, alçado ao sucesso apenas após o lançamento do filme em 1985. A ideia inicial era usar uma geladeira para a viagem no tempo, mas os produtores temiam incentivar acidentes com as crianças.

DeLorean DMC-12 em exposição em 2015 / Theo Wargo/Getty Images

História

O mundo em 1985, ano de estreia do primeiro filme da trilogia “De Volta Para o Futuro”

Música.

A banda Queen faz seu antológico show no Live Aid, festival para arrecadar fundos contra a fome. O Brasil realiza a primeira edição do Rock in Rio, que além de Queen e AC/DC, marcou história com Ney Matogrosso e Paralamas do Sucesso. Legião Urbana lança seu primeiro disco. O trecho “O futuro não é mais como era antigamente”, que dá título a essa matéria, é de “Índios”, música lançada um ano depois.

Cinema.

Além de “De Volta Para o Futuro”, 1985 foi marcado também pela estreia de “Os Goonies”, “Clube dos Cinco”, “A Hora do Espanto” e “Cocoon”.

Política.

A Ditadura Militar chegava ao fim no Brasil. Tancredo Neves é escolhido para o comando do país, mas adoece na véspera de assumir. O vice José Sarney toma posse em março em seu lugar. Neves morre no fim de abril.