Aqui está o motivo pela qual viajar no tempo é algo importante na série Dark

A viagem no tempo é o principal ponto de destaque da narrativa da série Dark, disponível na Netflix. Mas com tantos assuntos que poderiam ser abordados, uma dúvida é por que viagem no tempo? Os criadores Jantje Friese e Baran Bo Odar revelaram o motivo em entrevista ao portal Vulture. Jantje explica que existe dois motivos.

“Uma coisa é que as pessoas que produzem conteúdo agora cresceram com o Back to the Future. E a outra coisa é que vivemos em tempos incertos, tememos o que está por vir no futuro e temos uma coisa nostálgica sobre o passado, sobre voltar ao que era antes de termos mídia social e internet, para tempos melhores. E as histórias de viagens no tempo, de alguma forma, nos conectam no presente com nosso desejo pelo passado e esse medo pelo futuro”, explica.

Já Baran Bo Odar ressalta que “quando Matrix saiu, havia muitas histórias que questionavam a realidade. "Isso é real ou não?" Agora isso é menos questão. Agora, viajar no tempo é mais uma coisa na cultura pop. O que significa? É porque esperamos mudar coisas que já estragamos, como as mudanças climáticas? Eu realmente não sei”, finaliza.

