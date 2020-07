Rodrigo Faro fala sobre possibilidade de voltar à Globo em entrevista a Datena

Diante de uma iminente aposentadoria de Faustão, o nome de Rodrigo Faro começou a ser especulado como um possível substituto para as tardes de domingo na Globo. Atualmente na Record, onde comanda o também dominical “Hora do Faro”, o apresentador se diz lisonjeado com a menção e afirma que ainda não recebeu sequer uma sondagem da emissora. No entanto, em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, no canal do apresentador da Band no YouTube, Faro admitiu saber que já teve seu nome citado na Globo.

“No fundo eu não posso ser hipócrita, dizer que não fico feliz… Fico muito lisonjeado quando as pessoas falam 'poxa, quem sabe um dia você vai pra Globo ou SBT'. Nunca ninguém me ligou da Globo e sondou. A gente sempre escuta: 'ah, seu nome foi ventilado numa reunião, a gente ouviu falar', mas chegar até a mim, realmente, não chegou”, disse Faro nesta quinta-feira, 2.

O apresentador, de 47 anos, falou com carinho de Faustão, que conhece desde os tempos de Band, nos anos 1980. Na época, o ainda Fausto Silva, sem o aumentativo no nome, apresentava o anárquico “Perdidos na Noite”, enquanto o jovem Faro era uma das estrelas do infantil “ZYB Bom”, de 1987.

Segundo Faro, foi Faustão seu principal conselheiro quando deixou a Globo rumo à Record.

"Tenho amizade muito grande e especial com o Faustão, da época que eu estava na Band. Ele me conhece desde pequenininho, me deu os melhores conselhos da minha vida quando eu saí da Globo e fui para a Record. Foi um cara que eu ouvi muito, porque ele sabe o quanto eu queria ser um comunicador. Ele me apoiou demais nessa decisão”, conta.

Assista: