Mel Lisboa pede desculpas por expor conversa com a professora da filha

A atriz Mel Lisboa, 38 anos, recebeu uma chuva de críticas ao expor, em seu Instagram, uma conversa com a professora de inglês de sua filha, Clarice, em um grupo do WhatsApp. No print, que já foi apagado, Mel questiona porque a profissional se dirigiu apenas às mães quando precisava comunicar algo sobre as tarefas das crianças.

"Bom dia, mamães! Por gentileza peçam às meninas que já deixem os cards da página 189 destacados antes da aula", pede a professora.

Mel responde: "Por que só mamães? Papais também não podem ajudar?".

A professora responde que estava habituada a se referir apenas às mulheres porque eram as que mais interagiam com ela. "Mas o pai da Clarice está no grupo, portanto, seria interessante que você não se restringisse a se comunicar apenas com as mães, como se essas tarefas fossem uma obrigação apenas nossa. Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo. Só isso", disse Mel.



A professora pede desculpas e corrige então o aviso, citando "responsáveis". No post que Mel compartilhou, afirmou estar exausta por ter de lidar com situações como essa.

Depois de uma chuva de críticas, a atriz deletou o post de seu feed e pediu desculpas no Instagram Stories.

Agora vai lá Mel Lisboa e posta o pedido de desculpas também, tá ficando ridículo esse feminismo idiota que vocês estão criando só pra fazer pessoas como essa professora se sentirem péssimas quando já estão sobrecarregadas de trabalho pic.twitter.com/28jZ5zTYXY — ⟭⟬ ge ⟬⟭ ⁷ (@ge_afbf) July 2, 2020

Nas redes sociais, apesar de a maioria compreender o que a atriz quis dizer, acharam a exposição à professora desnecessária:

Sabe o que é triste no caso da Mel Lisboa? Ela tem razão até certo ponto. Concordo que a sociedade deve incluir o homem na criação do filho também, porém, a atitude dela ao abordar um assunto de forma tão vexatória e ainda expor isso, faz com que a causa perca a relevância. — Dona Corona (@cristorebentou) July 2, 2020

A crítica que a Mel Lisboa tentou fazer é importante? Sim, ainda mais em tempos de quarentena que mulheres seguem sendo responsabilizadas pelo cuidado e homens são tirados dessa função. Era necessário expor? Não. E apontamento podia ser de outra forma considerando a hierarquia. — Stephanie Ribeiro 🌵 (@RibSte) July 2, 2020

A Mel Lisboa acha que tá LACRANDO – empoderadah direitos iguais!!!! – sendo completamente estúpida com uma professora que, provavelmente está trabalhando sem condições materiais e psicológicas, tendo que passar seu conteúdo pra crianças via VÍDEO. Tu não sabe o que é EXAUSTIVO — bia 🏴🚩 (@pseudobia_) July 2, 2020