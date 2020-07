Marvel compra direitos das franquias Alien e Predador

A Marvel Comics adquiriu os direitos das franquias Alien e Predador, que pertenciam à Dark Horse Comics, segundo informações do site IGN.com.

Basicamente, isso não significa necessariamente que os monstros farão parte do universo Marvel, mas também não quer dizer que seja impossível vermos na nova leva de quadrinhos a interação das novas aquisições com os mais famosos heróis da atualidade, como foi feito com Conan, em 2018.

A Marvel ainda não fez nenhum anúncio oficial sobre novos títulos das franquias, mas o famoso desenhista David Fincher, de Batman, soltou um teaser que pode nos dar uma pista das intenções da empresa para o futuro dos alienígenas na terra.